„PressurePro“ šampūnas automobiliui, milteliai RM 22, 20kg

Šampūno milteliai, skirti nuplausti sukiai pašalinamą aliejų, riebalus ir mineralinius užteršimus. Idealiai tinka varikliui ir transporto priemonėms plauti. Be nitrilotriaceto.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (kg) 20
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 12,7
Svoris (kg) 20
Svoris (su pakuote) (kg) 20,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 540 x 640 x 120
Produktas
  • Veiksmingi šampūno milteliai, skirti plovimui aukštu slėgiu
  • Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
  • Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
  • Veikia greitai ir efektyviai
  • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
  • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
  • Nėra fosfatų
  • Nėra NTA
„PressurePro“ šampūnas automobiliui, milteliai RM 22, 20kg
„PressurePro“ šampūnas automobiliui, milteliai RM 22, 20kg
„PressurePro“ šampūnas automobiliui, milteliai RM 22, 20kg
„PressurePro“ šampūnas automobiliui, milteliai RM 22, 20kg
„PressurePro“ šampūnas automobiliui, milteliai RM 22, 20kg
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • Pavojinga
  • H290 Gali ėsdinti metalus.
  • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
  • H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
  • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
  • P405 Laikyti užrakintą.
  • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
  • Transportas ir transportavimo įranga
  • Automobilių / variklių valymui
  • Dalių valymui
  • Paviršių nuriebalinimui