„PressurePro“ šampūnas automobiliui, milteliai RM 22, 20kg
Šampūno milteliai, skirti nuplausti sukiai pašalinamą aliejų, riebalus ir mineralinius užteršimus. Idealiai tinka varikliui ir transporto priemonėms plauti. Be nitrilotriaceto.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (kg)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|12,7
|Svoris (kg)
|20
|Svoris (su pakuote) (kg)
|20,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|540 x 640 x 120
Produktas
- Veiksmingi šampūno milteliai, skirti plovimui aukštu slėgiu
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Veikia greitai ir efektyviai
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Nėra fosfatų
- Nėra NTA
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Automobilių / variklių valymui
- Dalių valymui
- Paviršių nuriebalinimui