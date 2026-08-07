PressurePro Šarminė atmirkymo priėmonė RM 92 Agri, 10l

Mirkymo priemonė ištirpina sudžiūvusį mėšlą, todėl sutrumpėja valymo laikas. Korozijos inhibitoriai apsaugo įrenginius. Idealiai tinka tvartuose ir pieno perdirbimo įmonėms.

PressurePro šarminė atmirkymo priemonė RM 92 Agri yra puiki valomųjų putų RM 91 Agri paruošiamoji priemonė. Kärcher rekomenduoja jį naudoti ypač sunkiai pašalinamiems organiniams nešvarumams naminių paukščių, kiaulių ir galvijų patalpose bei melžimo aikštelėse šalinti. Dėl ypatingos konsistencijos putos taip pat prilimpa prie vertikalių paviršių ir ištirpina nešvarumus, o po to juos visiškai pašalina. Šis procesas duoda finansinės ir ekologinės naudos, nes mirkymas tuo pačiu metu sumažina valymo laiką ir vandens kiekį. Į formulę įeina korozijos inhibitoriai, apsaugantys paviršius ir tvarto įrenginius.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 13
Svoris (su pakuote) (kg) 13,2
Produktas
  • Pasižymi puikiomis riebalų tirpinimo savybėmis ir lengvai pašalina organines medžiagas, tokias kaip mėšlas, nešvarumus ir maisto likučius.
  • Įsiskverbia net į išdžiūvusį mėšlą
  • 100% biologiškai skaidomas
  • Nepažeidžia jokių tvirtinimo armatūros (korozijos inhibitorių)
  • Jokio neigiamo poveikio kanalizacijos sistemoms ir biodujų jėgainėms
PressurePro Šarminė atmirkymo priėmonė RM 92 Agri, 10l
PressurePro Šarminė atmirkymo priėmonė RM 92 Agri, 10l
PressurePro Šarminė atmirkymo priėmonė RM 92 Agri, 10l
PressurePro Šarminė atmirkymo priėmonė RM 92 Agri, 10l
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • Pavojinga
  • H290 Gali ėsdinti metalus.
  • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
  • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
  • P405 Laikyti užrakintą.
  • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Tvirtinimo armatūrai, pieno perdirbimo įmonėse
Priedai