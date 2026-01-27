PressurePro Šarminis valiklis RM 81, 10l

Universalus, labai koncentruotas,paviršiams nekenksmingas aktyvusis valiklis.Pašalina alyvą,riebalus ir mineralinę taršą.Tinka transporto priemonėms,varikliams bei tentams plauti.Be NTA

Universali šarminė, be silikono ir lengvai skaidoma plovimo priemonė "PressurePro Aktyvusis valiklis RM 81" skirta įvairiems valymo darbams, naudojant aukšto slėgio įrenginius. Ji tinka plovimo užduotims automobilių pramonėje, įskaitant transporto priemonių ir variklių plovimą ar tentų valymą, taip pat žemės ūkyje mašinų plovimui. Maisto pramonei taip pat naudinga labai koncentruota ir kartu medžiagoms draugiška formulė, kuri be vargo pašalina sunkius užteršimus aliejumi, riebalais, cukrumi ir baltymais. Įvairūs paviršiai, konvejerių juostos, dėžės, cisternos, statinės, šaldymo kameros komercinėse virtuvėse, mėsinėse ir skerdyklose tampa higieniškai švarūs. Be to, mūsų "PressurePro Aktyvusis valiklis RM 81" tinkamas aukšto slėgio įrenginiams su vandens pašildymu ir gali būti naudojamas iki 150 °C temperatūros garų nustatyme.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 12,3
Svoris (su pakuote) (kg) 11,5
Pritaikymo sritys
  • Transportas ir transportavimo įranga
  • Automobilių / variklių valymui
  • Dalių valymui
  • Paviršių nuriebalinimui
  • Tentų valymui
  • Grindų ir paviršių valymui
