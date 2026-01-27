PressurePro saulės baterijų valymo priemonė RM 99, 20l

Labai efektyvi, švelni ir biologiškai skaidi valymo priemonė, skirta saulės ir fotovoltinių sistemų bei stiklo paviršių valymui be likučių ir dryžių.

Veiksmingas itin mažomis dozėmis (nuo 0,125%), prieinamas, galingas ir puikiai tinka Kärcher iSolar sistemai: PressurePro Solar Cleaner RM 99 gali pasigirti visų saulės ir fotovoltinių sistemų bei stiklo paviršių valymu be likučių ir dryžių. Valiklis, tinkantis visiems vandens kietumo lygiams, yra labai efektyvus, švelnus ir biologiškai skaidus. Jis saugiai ir patikimai pašalina užsispyrusias paukščių išmatas, žiedadulkes, suodžius ir dulkes. Novatoriška ir labai švelni PressurePro Solar Cleaner RM 99 formulė tinka net aliuminio rėmams ir sudaro lygią, vientisą plėvelę ant paviršiaus, kuri apsaugo nuo kalkių dėmių ir pagerina valymo šepečių slydimo savybes – švelniam paviršiaus valymui be jokių skalavimas.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
pH 9
Svoris (su pakuote) (kg) 21,2
PressurePro saulės baterijų valymo priemonė RM 99, 20l
PressurePro saulės baterijų valymo priemonė RM 99, 20l
PressurePro saulės baterijų valymo priemonė RM 99, 20l
PressurePro saulės baterijų valymo priemonė RM 99, 20l
PressurePro saulės baterijų valymo priemonė RM 99, 20l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Saulės elektrinių ir fotovoltinės sistemos
Priedai