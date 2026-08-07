PressurePro Svilėsių valiklis RM 33, 20l
Itin veiksminga gilaus valymo priemonė, skirta pašalinti sunkiai įveikiamus nešvarumus,pavyzdžiui, tepalus/riebalus,degutą,suodžius ir dūmų nuosėdas,o taip pat pridegusį cukraus sluoksnį.
Labai koncentruotas, ypač didelio našumo ir todėl itin ekonomiškas PressurePro Svilėsių valiklis RM 33 yra stipriausias valomųjų aktyviųjų ir kompleksinių sudedomųjų medžiagų derinys, kokį tik gali pasiūlyti Kärcher. Specialiai sukurtas taip, kad atitiktų griežtus maisto pramonės ir kepyklų reikalavimus, šis galingas giluminis valiklis pašalina tipiškus maisto nešvarumus nuo praktiškai visų šarmams atsparių paviršių, įrenginių, prietaisų ir indų. Šios priemonės dėka pašalinamos dūmų derva, baltymai, riebalai ir aliejai, suodžiai ir pridegęs cukraus sluoksnis. Vežimėliai, kepimo padėklai ir orkaitės, rūkymo sistemos, grilio ir skrudinimo stovai, rūkymo kameros, konvekcinės krosnys, šaldymo patalpos – galimų pritaikymų sąrašas beveik begalinis. PressurePro Svilėsių valiklis RM 33 neturi kvapiųjų medžiagų ir dažiklių, todėl jį galima nuplauti nepaliekant jokių likučių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13
|Svoris (su pakuote) (kg)
|26,6
Produktas
- Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu
- Veiksmingai pašalina alyvą, riebalus, degutą, suodžius ir dūmų nuosėdas
- Priemonė ypač tinkama šalinti įprastą purvą, susikaupusį maisto ruošimo metu: dūmų nuosėdas, pridegusį cukrų, riebalų dėmes ir t.t.
- Veikia greitai ir efektyviai
- Tinka nerūdijančio plieno ir keraminių paviršių valymui
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Nėra fosfatų
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Entry Class
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/20 G Entry Class
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
Pritaikymo sritys
- Maisto rūkymo sistemoms, griliams
- Didelėms virtuvėms