PressurePro Valomosios putos, rūgštinis RM 59, 20l
Lengvai pašalina sunkiai įveikiamas nuosėdas ir dangas, tokias kaip kalkės, rūdys, riebalai, baltymai, alaus akmuo ir pieno akmuo nuo plytelių ir indų. Labai stabili putplasčio antklodė ant visų paviršių.
Mūsų rūgštinio PressurePro Foam Cleaner RM 59 sudėtyje nėra dažiklių ir kvapų, jame yra galingas natūralių skruzdžių ir citrinų rūgščių derinys, kuris patikimai pašalina net itin sunkiai įveikiamus užterštumus sąveikaujant su putomis stiprinančiomis paviršių valymą aktyviosiomis medžiagomis. Valiklis suformuoja tirštą putų sluoksnį (net ant vertikalių paviršių), kuris pasižymi intensyvia valomąja galia, kurią lengva nuplauti. Pieno ir kalkių likučiai, rūdys, riebalai, baltymai,ir kiti mineralinių teršalų ar teršalų likučiai, pavyzdžiui, insekticidai, pašalinami nepaliekant pėdsakų. Naudodami PressurePro RM 57, RM 58 ir RM 59, Kärcher siūlo daugybę putų valiklių, skirtų aukšto slėgio valymo darbams atlikti maisto perdirbimo įmonėse, gastronominėse virtuvėse, viešojo maitinimo įstaigose, valgyklose, didelėse virtuvėse, mėsos parduotuvėse, skerdyklose ir kepyklose, atitinkančiose RVASVT. Institut Fresenius sertifikatas. Priklausomai nuo reikalavimų ir naudojimo paskirties, jie tinka paviršiams, sienoms, grindims, transportavimo juostoms, mašinoms, prietaisams, dėžėms, maisto talpykloms ir statinėms bei šaldymo kameroms valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|2
|Svoris (kg)
|21,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 237 x 430
Produktas
- Valymo aukštu slėgiu putos
- Ištirpina įsisenėjusias kalkių nuosėdas, rūdis, riebalus, baltymų ir pieno žymes
- Švelnus paviršiams
- Išgaunamas skalsus putų sluoksnis
- Putos itin lengvai nuplaunamos
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H315 Dirgina odą.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P280a Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą / veido apsaugą.
- P302 + P352a PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens kiekiu.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Entry Class
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/20 G Entry Class
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Pritaikymo sritys
- Virtuvės balinimui
- Sienoms, plytelėms
- Paviršių valymui
- Maisto talpoms