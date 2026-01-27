PressurePro Valomosios putos, šarminis RM 58, 20l
Patikimai pašalina sunkiai įveikiamas riebalų, tepalų ir baltyminių medžiagų dėmes, o taip pat maisto likučius ant plytelių ir talpų. Putų danga ilgai išsilaiko, todėl veiksmingai nuvalomi net ir vertikalūs paviršiai.
Šarminis Kärcher PressurePro Foam Cleaner RM 58, skirtas pašalinti gamybos metu susikaupusiems likučiams pašalinti, kuriuose yra riebalų ar baltymų, idealiai tinka mėsos, žuvies ir delikatesų gamybos įrangai valyti. Itin aktyvus, putojantis ir higieniškas valymo koncentratas, skirtas naudoti su aukšto slėgio plovimo įrenginiais,padengia tirštu putų sluoksniu, kuris labai gerai prilimpa prie vertikalių paviršių, ir intensyviai valo, tačiau yra lengvai nuplaunamas. Taip pat be vargo pašalina įprastus maisto pramonei aktualius nešvarumus, pavyzdžiui, miltus, glitimą, manų kruopas, vyną, sultis ar alų. Naudodami PressurePro RM 57, RM 58 ir RM 59, Kärcher siūlo daugybę putų valiklių, skirtų aukšto slėgio valymo darbams atlikti maisto perdirbimo įmonėse, gastronominėse virtuvėse, viešojo maitinimo įstaigose, valgyklose, didelėse virtuvėse, mėsos parduotuvėse, skerdyklose ir kepyklose, atitinkančiose RVASVT. Institut Fresenius sertifikatas. Priklausomai nuo reikalavimų ir naudojimo paskirties, jie tinka paviršiams, sienoms, grindims, transportavimo juostoms, mašinoms, prietaisams, dėžėms, maisto talpoms ir statinėms bei šaldymo kameroms valyti.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13,1
|Svoris (kg)
|21,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 237 x 430
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Virtuvės balinimui
- Paviršių valymui
- Sienoms, plytelėms
- Maisto talpoms
- Arklidžių valymui