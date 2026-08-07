PressurePro Vaško valiklis RM 36, 20l
Vaško pašalinimo priemonė švelniai naikina apsauginę vaško dangą ir riebalų nuosėdas ant dažytų paviršių. Idealiai tinka naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais.
Kärcher PressurePro Wax Remover RM 36 optimaliai paruošia paviršius dažymui, gruntavimui ir dengimui. Tirpiklio pagrindu pagamintas valiklis patikimai pašalina vaško konservavimo priemones, apsaugines vaško plėveles, taip pat riebalus, alyvą, tepalus, dervą, mineralinį užterštumą ir klijus net esant mažoms dozėms. PressurePro Wax Remover RM 36 neturi halogenintų angliavandenilių, jį lengva nuplauti ir puikiai tinka naudoti su aukšto slėgio plovimo įrenginiais, todėl puikiai tinka naudoti pramonėje ir prekyboje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|Svoris (kg)
|16
|Svoris (su pakuote) (kg)
|18,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|255 x 230 x 400
Produktas
- Veiksminga iškonservavimo priemonė
- Pašalina apsauginę vaško plėvelę nuo valomų paviršių
- Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
- Švelnus paviršiams
- Be halogenintų angliavandenilių
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
- H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
- P301 PRARIJUS:
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P331 NESKATINTI vėmimo.
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- EUH 066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Automobilių vaško nuėmimui
- Dalių valymui
- Paviršių nuriebalinimui
- Automobilių / variklių valymui