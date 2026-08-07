VehiclePro pirminio plovimo priemonė RM 803 Classic, 10l
„VehiclePro RM 803 Classic“: valomoji, švelni aukšto slėgio pirminio plovimo priemonė. Pagreitina alyvos, tepalų ir vabzdžių likučių suminkštinimą ir pašalinimą.
"VehiclePro RM 803 Classic yra greitai veikianti ir švelni pirminio plovimo priemonė, skirta naudoti automatizuotose transporto priemonių plovimo sistemose ir savitarnos plovyklose. Ji efektyviai valo tiek lengvuosius, tiek komercinius automobilius bet kokioje temperatūroje. Priemonė veikia skaidydama riebalus, alyvą, vabzdžių likučius ir emisijų sukeltus nešvarumus. Ji sukelia nešvarumų atsiskyrimą, taip palengvindama jų pašalinimą ir ženkliai pagerindama tolimesnių valymo etapų rezultatus, nepriklausomai nuo vandens kietumo. Formulėje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidžios pagal EEC 648/2004 direktyvą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|12
|Svoris (kg)
|10,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|11,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|287 x 150 x 329
Produktas
- Efektyvi pirminio apipurškimo priemonė, skirta automobilių bei universalių transporto priemonių pirminiam plovimui
- Suminkština riebalų ir alyvos nuosėdas, suodžius bei vabzdžių likučius ir veiksmingai juos pašalina
- Užtikrina akivaizdžiai kokybiškesnį rezultatą po tolimesnių plovimo etapų.
- Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
- Veikia greitai ir efektyviai
- Švelnus paviršiams
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Automobilių vaško nuėmimui
- Transporto priemonių valymas
- Automobilių / variklių valymui
- Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.