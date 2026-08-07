PressurePro Foam Cleaner RM 838, 3l
Šis produktas skirtas bekontakčiam transporto priemonių plovimui. Jis lengvai pašalina net įsisenėjusias alyvos, riebalų, vabzdžių ir kelių purvo dėmes, yra švelnus dažams.
„Kärcher“ putų valiklis „PressurePro RM 838 direct“ paprastam, tiesioginiam, bekontakčiam plovimui naudojant putų purškimo ietis be išankstinio maišymo. Valiklis be silikono suformuoja smulkias, didelės apimties, ilgai išliekančias šarmines putas, kurios prilimpa net prie vertikalių paviršių. Nuo visų tipų transporto priemonių patikimai pašalinami tepalai, riebalai, vabzdžių likučiai, paukščių išmatos, kelių purvas ir net labai sunkiai pašalinami žemės ūkio nešvarumai. Nuo lengvųjų automobilių iki sunkvežimių, traktorių, žemės ūkio prietaisų ir mašinų ar komunalinės technikos: dėl prilimpančių putų nereikia naudoti mechaninių priemonių, pavyzdžiui, šepečių, todėl išvengiama dažytų paviršių mikroįbrėžimų. Dėl trumpo „PressurePro“ putų valiklio „RM 838 direct“ kontakto laiko transporto priemonę išplausite daug greičiau.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|3
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|12
|Svoris (kg)
|3,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|3,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|153 x 115 x 240
Produktas
- Galingas putų ploviklis skirtas bekontaktėms plovykloms
- Pašalina įsisenėjusias tepalų ir riebalų dėmes, taip pat suodžius, sakus, vabzdžių likučius ir kelio purvą
- Pagerintas valymo efektyvumas mikrokristalų dėka
- Labai efektyvus dėl smulkių porų, didelių ir lipnių putų
- Valymas be šepečių apsaugo nuo mikro įbrėžimų
- Itin švelniai valantis nuo dažų, aliuminio ratlankių
- Labai efektyvus
- Labai trumpas reakcijos laikas
- Malonus, gaivus aromatas
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- Z 20 Sudėtyje yra Limonene. Gali sukelti alerginę reakciją.
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Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Entry Class
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/20 G Entry Class
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonių valymas
- Krovininių transporto priemonių valymui