Šarminis ratlankių valiklis CP 901, 20l
Šarminis savitarnos sistemų ratlankių valiklis, kurį lengva atpažinti dėl geltonos spalvos. Švelniai pašalina įsisenėjusius nešvarumus nuo lengvojo lydinio ir plieno ratlankių.
Labai veiksminga ir matoma: Kärcher Šarminis ratlankių valiklis CP 901 ne tik labai gerai valo, bet ir stebina savo geltona spalva, kuri užtikrina geriausią matomumą naudojimo metu ir taip leidžia optimaliai paskirstyti ant lengvo lydinio ir plieno ratlankių. Įprasti nešvarumai, tokie kaip sudegusios stabdžių trinkelių dulkės, padangų nusidėvėjimas, žiemos druska ar kalkių nuosėdos, yra puikiai surenkami ir pašalinami taip pat greitai, kaip ir veiksmingai. CP 901 tinka transporto priemonių plovimui savitarnos plovyklose, taip pat purškimo įrenginiuose ir yra 90 proc. biologiškai suyrantis - jo sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos atitinka EEB 648/2004. Medžiagas saugantis ratlankių valiklis nepažeidžia nepadengtų betoninių grindų ar plieninių ratlankių arkų ir pasižymi didele išeiga - iš vieno litro išvaloma apie 400 ratlankių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,9
Pritaikymo sritys
- Ratlankių valymui