Termo vaškas, CP 945, 20l

Šis terminio vaško koncentratas suteikia vandeniui atsparią ir patvarią dangą, pasižyminčią ryškiu blizgesiu. Sudėtyje yra natūralaus karnaubo vaško.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 5
Svoris (kg) 19,9
Svoris (su pakuote) (kg) 21,5
Matmenys (I x P x A) (mm) 250 x 230 x 410
Termo vaškas, CP 945, 20l
Termo vaškas, CP 945, 20l
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Automobiliams
  • Krovininių transporto priemonių valymui
  • Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.
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