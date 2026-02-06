VehiclePro Aktyvios valomosios putos RM 812 Classic, 20l
Didelio valomojo poveikio aktyviosios putos, skirtos veiksmingai pašalinti alyvą, riebalus ir mineralinius nešvarumus. Atitinka VDA reikalavimus ir yra švelnus paviršiams bei šepečiams.
Kärcher VehiclePro Aktyvios valomosios putos RM 812 Classic tai atrinkti ingredientai ir speciali formulė, skirta švelniam ir intensyviam lengvųjų ir komercinių transporto priemonių valymui vienu metu. Ypač intensyviai putojančios aktyviosios putos, tinkamos naudoti savitarnos plovyklose ir automatinėse transporto priemonių plovimo sistemose, patikimai ir efektyviai pašalina riebalus, alyvą ir mineralinius nešvarumus nuo transporto priemonių paviršių. RM 812 Classic taip pat galima naudoti kaip šampūną su šepečiais. Tūrinės, šviesios spalvos putos palaiko šepečių slydimo savybes ir taip apsaugo dažų dangą, kartu gerokai sumažina pakartotinį šepečių sutepimą. Be to, didelio našumo aktyviosios putos suderinamos su vėlesniais vaško produktais, todėl apsaugo nuo dryžių susidarymo, greitai atskiria alyvą ir vandenį alyvos separatoriuje ir atitinka VDA reikalavimus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|9
|Svoris (kg)
|20,5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,2
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 240 x 390
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonių valymas
- Krovininių transporto priemonių valymui
- Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.
- Automobiliams