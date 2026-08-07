VehiclePro Aukšto slėgio ploviklis CP 935, 20l
Labai efektyvus valymo koncentratas su obuolių kvapu skirtas transporto priemonių plovimui. Patikimai pašalina net labiausiai įsisenėjusius dulkių, aliejaus, riebalų, vabzdžių, medžių sakų ir purvo likučius.
Itin ekonomiškas VehiclePro aukšto slėgio ploviklis CP 935 su gaiviu obuolių kvapu, skirtas kruopščiai plauti automobilius ir dviračius savitarnos plovyklose. Galingas plovimo koncentratas yra ypač veiksmingas ir ištirpina net labiausiai įsisenėjusius alyvos, riebalų, medžių sakų, purvo ir vabzdžių likučius. Kartu jis pasižymi įspūdingomis ekologiškomis savybėmis: CP 935 sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai suyrančios pagal EBPO reikalavimus, be to, jis labai greitai atskiria alyvą ir vandenį alyvos seperatoriuje. Šis ploviklis labai ekonomiškas, kadangi galima nuplauti iki 50 automobilių su vienu litru CP 935.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|12
|Svoris (kg)
|20,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|21,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|250 x 230 x 430
Produktas
- Itin efektyvi valymo aukštu slėgiu priemonė, skirta transporto priemonių plovimui
- Pašalina net ir įsisenėjusią alyvą, riebalus, dervą, purvą bei vabzdžių likučius
- Veikia greitai ir efektyviai
- Itin efektyvi piemonė
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB+ Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 Cage
- HD 6/15 G Entry Class
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage EB Anniversary Edition
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16 MX Plus+FR Anniversary edition
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 7/20 G Entry Class
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage Plus Farmer
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 P Modul
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Entry Class
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/20--4 Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Entry Class
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U Anniversary Edition
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/15 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 7/16 CXA
- HDS 7/16-4 C Anniversary Edition
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 Classic
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 KW
- SB MB
- SB MU
Pritaikymo sritys
- Automobiliams
- Krovininių transporto priemonių valymui
- Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.