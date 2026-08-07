VehiclePro Karštas vaškas RM 820 Classic, 200l
Priežiūros vaškas, skirtas blizgiam, atmosferos poveikiui atspariam ir konservuojančiam transporto priemonės dažų sluoksniui, apsaugančiam nuo korozijos, sukurti. Veiksmingas naudojant visų kietumų vandenį ir atitinka VDA reikalavimus.
Efektyviai apsaugo nuo korozijos ir kartu užtikrina veidrodinio blizgesio transporto priemonės paviršių: Kärcher VehiclePro Karštas vaškas RM 820 Classic, skirtas naudoti su aukšto slėgio įrenginiais savitarnos plovyklose ir automatinėse transporto priemonių plovimo sistemose. Nesvarbu, ar tai būtų lengvieji automobiliai, komercinės paskirties transporto priemonės, ar dviračiai, su kietu ar minkštu vandeniu - karštas vaškas sukuria oro sąlygoms atsparų konservuojantį sluoksnį, kuris apsaugo dažų dangą iki vieno mėnesio. Be to, vaškas pasižymi įspūdingomis ekologiškomis savybėmis, nes jo sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidžios pagal EEB 648/2004, atitinka VDA reikalavimus, o jo naudojimas yra labai ekonomiškas, kadangi vieno litro išeiga siekia iki 120 automobilių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|200
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|216
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Automobiliams
- Krovininių transporto priemonių valymui
- Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.