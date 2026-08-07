VehiclePro Klear!Ratlakių putos RM 802, 20l
Šarminis ratlankių valiklis, labai koncentruotas, daug putų ir ypač švelnus paviršiams. Ypatinga valymo galia labai nešvariems lengvojo lydinio ir plieno ratlankiams.
Labai koncentruotos šarminės "VehiclePro Klear!Ratlankų putos RM 802", sukurtos naudoti transporto priemonių plovimo sistemose, pavyzdžiui, "CW 5 Klean!Star iQ", ir savitarnos plovyklose, labai veiksmingai šalina įsisenėjusius nešvarumus nuo automobilių ratlankių, pagamintų iš lengvojo lydinio arba plieno. Šis Kärcher Klear!Line serijos valiklis taip pat pasižymi didelio putų kiekio savybėmis - ilgesnis kontakto laikas idealiai padeda pašalinti stabdžių dulkes, padangų nusidėvėjimą, kalkių nuosėdas ir kelių druskos likučius, net ir valant bekontakčiu būdu. Jis ypač švelniai valo medžiagą ir nekenkia patiems ratlankiams, nepadengtoms betoninėms grindims ar plieninėms ratų arkoms. Be to, valymo putos stebina tuo, kad jų išeiga siekia iki 500 transporto priemonių iš vieno litro ir yra daugiau kaip 90 proc. biologiškai suyrančios - paviršinio aktyvumo medžiagos atitinka EEB 648/2004.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,8
Produktas
- Itin efektyvus ratlankių valiklis
- Puikiai pašalina stabdžių bei padangų dulkes, žiemos metu barstomos druskos ir kalkių nuosėdas
- Švelnus paviršiams
- Nekenkia nedengtoms betoninėms grindims ir plieninėms dviračių rampoms
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Daugiau nei 90% priemonės sudedamųjų dalių - biologiškai skaidžios
- Nėra NTA
- Aukštos koncentracijos
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Ratlankių valymui