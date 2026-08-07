VehiclePro Krovininių automobilių ploviklis, šarminis RM 805, 20l

Ši pirminio apipurškimo priemonė, skirta naudoti su šepečiais ir aukšto slėgio plovyklose, veiksmingai pašalina sunkiausiai įveikiamus nešvarumus - alyvą, suodžius, tepalus, dervą, vabzdžių likučius ir pilką sluoksnį nuo visų tipų komercinių automobilių.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 13
Svoris (kg) 21,4
Svoris (su pakuote) (kg) 22,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 250 x 230 x 420
Produktas
  • Efektyvi pirminio apipurškimo priemonė, skirta universalių transporto priemonių pirminiam plovimui
  • Suminkština riebalų ir alyvos nuosėdas, suodžius bei vabzdžių likučius ir veiksmingai juos pašalina
  • Užtikrina akivaizdžiai kokybiškesnį rezultatą po tolimesnių plovimo etapų.
  • Puikiai tinka plauti sunkvežimių tentus
  • Valo itin veiksmingai - ypač naudojant šaltą vandenį
  • Veikia greitai ir efektyviai
  • Švelnus paviršiams
  • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
  • Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
VehiclePro Krovininių automobilių ploviklis, šarminis RM 805, 20l
VehiclePro Krovininių automobilių ploviklis, šarminis RM 805, 20l
VehiclePro Krovininių automobilių ploviklis, šarminis RM 805, 20l
VehiclePro Krovininių automobilių ploviklis, šarminis RM 805, 20l
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • Pavojinga
  • H290 Gali ėsdinti metalus.
  • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
  • H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
  • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
  • P405 Laikyti užrakintą.
  • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Automobilių / variklių valymui
  • Komercinėms automobilių plovykloms
  • Krovininių transporto priemonių valymui
  • Tentų valymui
  • Automobiliams
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