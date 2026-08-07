VehiclePro Nano aktyviosios valomosios putos RM 816 Classic, 200l
Su vašku suderinamos, stipriai valančios ir VDA reikalavimus atitinkančios nano aktyvios valomosios putos skirtos automatinėms transporto priemonių plovykloms. Optimaliai paruošia džiovinimui ir yra puikiai suderintos su mūsų Nano sausinamuoju blizgikliu RM 832.
Mūsų "VehiclePro Nano aktyvios valomosios putos RM 816 Classic" - tai labai efektyviai planančios aktyviosios putos su lotoso efektu, skirtos automobiliams plauti automatinėse transporto priemonių plovyklose. RM 816 Classic veiksmingai pašalina riebalus, alyvą ir nešvarumus, atsiradusius dėl išmetamųjų dujų, taip pat vabzdžių likučius. Aktyviosios putos paruošia džiovinimui, sukuria nanostruktūrizuotą paviršių, todėl puikiai tinka vėlesniam apdorojimui "VehiclePro Nano sausinamuoju blizgikliu RM 832 Classic". Dėl suderinamumo su vašku patikimai išvengiama dryžių ant lakuoto paviršiaus. Be to, lengvai atskiriamos valomosios putos taip pat pagerina šepečių slydimą, taip apsaugodamos laką, ir gerokai sumažina plovyklos šepečių pakartotinį užteršimą, todėl jas galima naudoti ir kaip šampūną plaunant šepečiais. Sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai suyrančios pagal EBPO reikalavimus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|200
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|9
|Svoris (kg)
|204,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|221,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|580 x 580 x 970
Produktas
- Veiksmingas nanotechnologijų pagrindu pagamintas šampūnas naudojimui su šepečiais
- Puikiai pašalina alyvą, riebalus, suodžius bei vabzdžių likučius
- Sukuria apsauginę nano plėvelę dabui su blizgesio suteikiančia džiūvimo priemone NANO RM 832 ASF
- Vandenį atstumiančios savybės garantuoja gerus rezultatus
- Sumažina šepečių slydimo trintį ir taip apsaugo transporto priemonės paviršių
- Naudojant šią priemonę, plovimo šepečiai išsitepa akivaizdžiai mažiau
- Tinkamas plauti mašiną prieš vaškavimą, tad apsaugo nuo dryžių susidarymo ant vašku padengto paviršiaus
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H315 Dirgina odą.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P280a Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą / veido apsaugą.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P362 + P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
- P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
Pritaikymo sritys
- Transporto priemonių valymas
- Krovininių transporto priemonių valymui
- Automobiliams