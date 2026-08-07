VehiclePro Nano sausinamasis blizgiklis RM 832 Classic, 200l
Skirtas naudojimui automatinėse bei savitarnos automobilių plovyklose. Šis nano blizgesio džiovinimo priemonė greitai skaido vandens plėvelę ir suteikia puikius džiūvimo rezultatus.
Su "VehiclePro Nano sausinamuoju blizgikliu RM 832 Classic" pasieksite puikių džiovinimo rezultatų nuplovus lengvuosius automobilius ir komercines transporto priemones automatinėse transporto priemonių plovimo sistemose. Nanotechnologijų pagrindu sukurta veiksminga blizgaus džiovinimo priemonė greitai suardo vandens plėvelę dideliame plote bet kokio kietumo vandeniui, todėl puikiai džiovina blizgius paviršius. Proceso metu susidaręs nanostruktūrinis sluoksnis veiksmingai apsaugo dažus iki vieno mėnesio. RM 832 Classic taip pat tinka naudoti su aukšto slėgio plovimo įrenginiais ir leidžia pasiekti geriausių rezultatų kartu su mūsų VehiclePro Nano aktyviosiomis valomosiomis putomis RM 816 Classic. Jis atitinka VDA reikalavimus, jo sudėtyje nėra nei mineralinių alyvų, nei mineralinių angliavandenilių. Naudojamos paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidžios pagal EEB 648/2004. Vieno litro išeiga yra iki 50 automobilių, todėl jis yra labai ekonomiškas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|200
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|205
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Automobiliams
- Krovininių transporto priemonių valymui