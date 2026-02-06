VehiclePro Nano sausinamasis blizgiklis RM 832 Classic, 20l
Skirtas naudojimui automatinėse bei savitarnos automobilių plovyklose. Šis nano blizgesio džiovinimo priemonė greitai skaido vandens plėvelę ir suteikia puikius džiūvimo rezultatus.
Su "VehiclePro Nano sausinamuoju blizgikliu RM 832 Classic" pasieksite puikių džiovinimo rezultatų nuplovus lengvuosius automobilius ir komercines transporto priemones automatinėse transporto priemonių plovimo sistemose. Nanotechnologijų pagrindu sukurta veiksminga blizgaus džiovinimo priemonė greitai suardo vandens plėvelę dideliame plote bet kokio kietumo vandeniui, todėl puikiai džiovina blizgius paviršius. Proceso metu susidaręs nanostruktūrinis sluoksnis veiksmingai apsaugo dažus iki vieno mėnesio. RM 832 Classic taip pat tinka naudoti su aukšto slėgio plovimo įrenginiais ir leidžia pasiekti geriausių rezultatų kartu su mūsų VehiclePro Nano aktyviosiomis valomosiomis putomis RM 816 Classic. Jis atitinka VDA reikalavimus, jo sudėtyje nėra nei mineralinių alyvų, nei mineralinių angliavandenilių. Naudojamos paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidžios pagal EEB 648/2004. Vieno litro išeiga yra iki 50 automobilių, todėl jis yra labai ekonomiškas.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|4
|Svoris (kg)
|19,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|21,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 230 x 420
Produktas
- Efektyvi blizgesį džiovinanti priemonė, paremta nanotechnologijomis
- Greitai skaido vandens plėvelę net ir dideliame paviršiaus plote
- Užtikrina efektyvų paviršiaus džiūvimą
- Geriausi rezultatai kartu su „NANO RM 816 ASF Active Foam Wash“
- Priemonė išlieka veiksminga plaunant bet kokio kietumo vandeniu
- Suteikia transporto priemonės paviršiui blizgaus veidrodinio atspindžio efektą
- Efektyviai apsaugo transporto priemonės paviršių iki 30 dienų
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Be mineralinės alyvos ir mineralinių angliavandenilių
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
- Z 20 Sudėtyje yra Limonene. Gali sukelti alerginę reakciją.
Suderinami įrenginiai
- HDS 10/21 -4 St Gas -EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S Anniversary Edition
- HDS 11/18-4 S eB Plus
- HDS 12/18-4S
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 13/20 -4 St EU-I
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 18/18-4 Classic
Pritaikymo sritys
- Automobiliams
- Krovininių transporto priemonių valymui