VehiclePro plovyklų ir apdailos plytelių ploviklis RM 841, 20l
Šis rūgštinis plovyklų ir plytelių valymo koncentratas greitai ir veiksmingai pašalina kalkių nuosėdas, tepalus, vašką, ploviklių likučius ir rūdžių pėdsakus nuo visų rūgštims atsparių paviršių.
Kärcher VehiclePro plovyklų ir apdailos plytelių ploviklis RM 841 yra skirtas plytelėmis išklotų plovyklų ir automobilių plovimo platformų giluminiam valymui ir kasdienei priežiūrai naudojant aukšto slėgio plovimo arba purškimo įrenginius. Šis rūgštinis valiklis greitai ir efektyviai pašalina įsisenėjusias kalkių nuosėdas, tepalus, riebalus ir rūdis, taip pat ploviklių ir vaško likučius nuo visų rūgštims atsparių paviršių. Malonaus ir gaivaus kvapo valiklio sudėtyje nėra nitrilotriacto rūgšties (NTA), mineralinių alyvų ir mineralinių angliavandenilių, o jame esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidžios ir atitinka EEB 648/2004 reikalavimus. RM 841 taip pat pasižymi greito alyvos ir vandens atskyrimo savybėmis.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|Svoris (kg)
|21,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 240 x 390
Produktas
- Efektyvus, rūgštinis valiklis skirtas salių ir Plovykloms ir jų sistemoms prižiūrėti
- Greitai ir efektyviai pašalina kalkių nuosėdas, aliejų, riebalų ir rūdžių nuosėdas, taip pat valymo priemonės likučius
- Veiksmingai pašalina įsisenėjusias kalkių nuosėdas
- Tinkamas pagrindiniam ir reguliariam valymui
- Veikia greitai ir efektyviai
- Malonus, gaivus aromatas
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Be mineralinės alyvos ir mineralinių angliavandenilių
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
- Plovyklos įrengimms ir skalbimo salėms