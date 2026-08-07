VehiclePro Poliravimo premonė Plus RM 831, 10l
Transporto priemonių priežiūros priemonė, skirta ilgai išliekančiam vaško konservavimui, apsauganti transporto priemonę nuo kelių purvo, vabzdžių, rūgščiųjų lietų ir kitų aplinkos veiksnių. Atitinka VDA reikalavimus.
VehiclePro Poliravimo premonė RM 831 yra maksimalaus efektyvumo transporto priežiūros priemonė, skirta naudoti plovimo sistemose su "vaško konservavimo" programos parinktimi. Speciali priežiūros formulė užtikrina iki 6 mėnesių trunkantį vaško išsaugojimą, veiksmingai apsaugodama transporto priemonės dažus nuo kelio purvo, vabzdžių likučių, rūgštaus lietaus, kelių druskos ir kitų aplinkos veiksnių, kurie pažeidžia dažus. Tuo pačiu metu vaškas sukuria blizgią apdailą, nepalikdamas likučių ant stiklinių paviršių ir neprilipdamas prie plovimo sistemos šepečių ir purkštukų. Be to, VehiclePro Poliravimo premonė Plus RM 831 efektyviai veikia vandens kietumą, jame nėra mineralinių alyvų ir mineralinių angliavandenilių, jis atitinka VDA reikalavimus. Jo sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos taip pat nekenkia aplinkai, nes yra biologiškai skaidžios pagal EEB 648/2004.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|4
|Svoris (kg)
|10
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Pritaikymo sritys
- Automobiliams
- Krovininių transporto priemonių valymui