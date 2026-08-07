VehiclePro Poliravimo putos RM 837, 20l
Poliravimo putos su lotoso žiedų ekstraktu - aiškiai matoma, blizganti ir ilgai išliekanti konservuojamoji priemonė, pasižyminti atkuriamuoju poveikiu ir ilgalaike dažų apsauga nuo aplinkos poveikio.
Ilgalaikis konservantas "VehiclePro Poliravimo putos RM 837" iš Kärcher specialiai sukurtas automobilių plovimo sistemoms su "Foam Polish" programos galimybe. Labai veiksminga priežiūros priemonė su lotoso žiedų ekstraktu ir atstatomuoju poveikiu suteikia blizgią apdailą ir tuo pačiu metu veiksmingai apsaugo dažų dangą nuo kelio purvo, vabzdžių likučių, rūgštaus lietaus, kelių druskos ir kitų aplinkos veiksnių, kurie pažeidžia dažų dangą. Jis patikimai veikia su bet kokio kietumo vandeniu ir be tarpinio džiūvimo išsaugo iki 6 vėlesnių automobilio plovimų, nepalikdamas likučių ant stiklinių paviršių ir nepriklijuodamas plovimo sistemos šepečių ir purkštukų. VehiclePro Poliravimo putos RM 837 atitinka VDA reikalavimus, jo sudėtyje yra tik paviršinio aktyvumo medžiagų, kurios yra biologiškai suyrančios pagal EEB 648/2004, taip pat nėra mineralinių alyvų ir mineralinių angliavandenilių.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|5
|Svoris (su pakuote) (kg)
|20,8
Produktas
- Ilgalaikė apsauga ir blizgesys vaško automobilių plovykloms su programos putų poliravimo galimybe
- Sukuria tobulą ir žvilgantį blizgantį paviršių
- Efektyviai apsaugo dažus nuo eismo purvo, vabzdžių, rūgštaus lietaus, kelio druskos žiemą ir kitų aplinkos poveikių.
- Apsauga išlieka iki 6 plovimų
- Suteikia apsaugą be nudžiūvimo galimybės
- Priemonė išlieka veiksminga plaunant bet kokio kietumo vandeniu
- Ant transporto priemonės diskų nelieka likučių.
- Negalima klijuoti skalbimo šepečių ir purkštukų
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Be mineralinės alyvos ir mineralinių angliavandenilių
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H315 Dirgina odą.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P280a Mūvėkite apsaugines pirštines / naudokite akių apsaugą / veido apsaugą.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P362 + P364 Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl apsivelkant.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
- Automobiliams