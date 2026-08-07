VehiclePro Purškiamas vaškas RM 821 Classic, 200l

Skystas purškiamas vaškas, skirtas visos transporto priemonės apsaugai ir blizgesio išsaugojimui. Nepriklauso nuo vandens kokybės, todėl užtikrina nepriekaištingą rezultatą net be džiovinimo.

Skystas "VehiclePro Purškiamas vaškas RM 821 Classic" puikus pasirinkimas savitarnos plovyklose, kuriose nėra džiovinimo pūtimu, ir naudojimui su aukšto slėgio įrenginiais. Efektyvi blizgesį skatinanti džiūvimo priemonė gali būti naudojamas su bet kokios kokybės ir bet kokio kietumo vandeniu - kartu su osmosiniu vandeniu jis leidžia paviršiui išdžiūti nepriekaištingai ir suteikia veidrodinį blizgesį. Lengvųjų automobilių, komercinių transporto priemonių ir dviračių dažai patikimai apsaugomi nuo aplinkos poveikio iki vieno mėnesio. Purškiamasis vaškas atitinka VDA reikalavimus, jame nėra mineralinių alyvų ir mineralinių angliavandenilių, o jo sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidžios pagal EEB 648/2004. Vieno litro VehiclePro purškiamo vaško RM 821 Classic išeiga siekia iki 120 komercinių automobilių, todėl jį naudoti taip pat labai ekonomiška.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 4
Svoris (su pakuote) (kg) 207
VehiclePro Purškiamas vaškas RM 821 Classic, 200l
VehiclePro Purškiamas vaškas RM 821 Classic, 200l
VehiclePro Purškiamas vaškas RM 821 Classic, 200l
VehiclePro Purškiamas vaškas RM 821 Classic, 200l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.
  • Automobiliams
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