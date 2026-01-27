VehiclePro Putų valiklis RM 838, 20l

Šarminis putų valiklis RM 838, skirtas bekontakčiam transporto priemonių plovimui, be vargo pašalina tepalų ir riebalų dėmes, vabzdžių likučius ir kelio purvą bei švelniai padengia dažus. Atitinka VDA

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 13
Svoris (su pakuote) (kg) 22,8
Pritaikymo sritys
  • Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.
  • Transporto priemonių valymas
  • Krovininių transporto priemonių valymui
