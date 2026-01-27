VehiclePro Rūgštinis ratlankių valiklis RM 800, 20l
Rūgštinis ratlankių valiklis, švelniai šalinantis įprastus nešvarumus, pavyzdžiui, stabdžių dulkes, padangų nusidėvėjimo nuosėdas, kalkių dėmes ar kelių druskos nuosėdas.
Mūsų efektyvus "VehiclePro rūgštinis ratlankių valiklis RM 800" ratlankių valiklis įspūdingai efektyvus plaunant transporto priemones, tačiau kartu yra švelnus paviršiams. Jis tinka naudoti savitarnos plovyklose ir automatinėse komercinių transporto priemonių plovyklose, sudarydamas aktyvias valymo putas, kurios greitai ir saugiai pašalina tipiškus nešvarumus, pavyzdžiui, stabdžių dulkes, padangų nusidėvėjimo nuosėdas, kalkių dėmes ar agresyvias žiemos kelių druskos nuosėdas. Švelnios savybės ne tik apsaugo lengvųjų ir komercinių transporto priemonių ratlankius, bet ir nekenkia nepadengtoms betoninėms grindims ar nerūdijančio plieno ratų arkoms. Standartinio valiklio sudedamosios dalys yra 90 proc. biologiškai skaidžios - sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos atitinka EEB 648/2004. VehiclePro rūgštinis ratlankių valiklis RM 800, kurio valymo našumas siekia apie 400 ratlankių iš vieno litro, taip pat yra labai ekonomiškas ir efektyvus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|0,3
|Svoris (kg)
|22,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|23,9
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 250 x 410
Pritaikymo sritys
- Ratlankių valymui