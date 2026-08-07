VehiclePro Šampūnas plovimui šepečiais RM 811 Classic, 200l
Koncentruotas, galingas, su vašku suderinamas, VDA reikalavimus atitinkantis šampūnas plovimui šepečiais. Veikliųjų medžiagų derinys padeda šepečiams slysti, o tai savo ruožtu apsaugo transporto priemonės paviršių.
VehiclePro šampūnas plovimui šepečiais RM 811 Classic tinka naudoti automatinėse lengvųjų ir komercinių transporto priemonių plovyklose. Jis patikimai pašalina riebalus, alyvą, išmetamųjų teršalų sukeltus nešvarumus ir tipiškus kelių nešvarumus, padeda šepečiams slysti, taip pat sumažina jų pakartotinį užsiteršimą, taip užtikrinant jų ilgą tarnavimo laiką. Be to, "RM 811 Classic" galima naudoti ir kaip aktyviąsias putas ir apsaugoti transporto priemonės dažus. Ekonomiškas šampūnas plovimui šepečiais gali išvalyti iki 100 automobilių iš vieno litro, be to, jis sukurtas taip, kad veiktų kartu su vėlesniais vaško produktais ir neleistų susidaryti dryžiams ant dažų dangos. Sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai suyrančios pagal EBPO reikalavimus. Be to, jis greitai atskiria alyvą ir vandenį alyvos separatoriuje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|200
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|9
|Svoris (kg)
|203,6
|Svoris (su pakuote) (kg)
|218,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|580 x 580 x 970
Pritaikymo sritys
- Automobiliams
- Krovininių transporto priemonių valymui