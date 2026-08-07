VehiclePro Šampūnas plovimui šepečiais RM 811 Classic, 20l
Koncentruotas, galingas, su vašku suderinamas, VDA reikalavimus atitinkantis šampūnas plovimui šepečiais. Veikliųjų medžiagų derinys padeda šepečiams slysti, o tai savo ruožtu apsaugo transporto priemonės paviršių.
VehiclePro šampūnas plovimui šepečiais RM 811 Classic tinka naudoti automatinėse lengvųjų ir komercinių transporto priemonių plovyklose. Jis patikimai pašalina riebalus, alyvą, išmetamųjų teršalų sukeltus nešvarumus ir tipiškus kelių nešvarumus, padeda šepečiams slysti, taip pat sumažina jų pakartotinį užsiteršimą, taip užtikrinant jų ilgą tarnavimo laiką. Be to, "RM 811 Classic" galima naudoti ir kaip aktyviąsias putas ir apsaugoti transporto priemonės dažus. Ekonomiškas šampūnas plovimui šepečiais gali išvalyti iki 100 automobilių iš vieno litro, be to, jis sukurtas taip, kad veiktų kartu su vėlesniais vaško produktais ir neleistų susidaryti dryžiams ant dažų dangos. Sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai suyrančios pagal EBPO reikalavimus. Be to, jis greitai atskiria alyvą ir vandenį alyvos separatoriuje.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|9
|Svoris (kg)
|20,4
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 237 x 430
Produktas
- Veiksmingas, šepečiams skirtas šampūnas automobilių bei universalių transporto priemonių plovimui plovyklose
- Puikiai pašalina alyvą, riebalus, suodžius bei vabzdžių likučius
- Sumažina šepečių slydimo trintį ir taip apsaugo transporto priemonės paviršių
- Naudojant šią priemonę, plovimo šepečiai išsitepa akivaizdžiai mažiau
- Tinkamas plauti mašiną prieš vaškavimą, tad apsaugo nuo dryžių susidarymo ant vašku padengto paviršiaus
- Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H315 Dirgina odą.
- H318 Smarkiai pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
- P302 + P352b PATEKUS ANT ODOS: Plauti dideliu vandens ir muilo kiekiu.
Pritaikymo sritys
- Automobiliams
- Krovininių transporto priemonių valymui