VehiclePro šarminis ratlankių valiklis RM 801 Classic, 20l
Šarminis ratlankių valiklis visiems padengtiems lengvojo lydinio ir plieniniams ratlankiams. Kruopščiai ir švelniai pašalinkite labiausiai įsisenėjusius ratlankio nešvarumus, pvz., pridegusias stabdžių trinkelių dulkes.
"VehiclePro šarminis ratlankių valiklis RM 801 Classic" skirtas veiksmingai ir greitai pašalinti įprastus nešvarumus, atsiradusius dėl stabdžių trinkelių dulkių, padangų nusidėvėjimo ar kelio druskų, taip pat kalkių nuosėdų dėmes ant transporto priemonių ratlankių. Švelnus ratlankiams, labai veiksmingas valiklis nepažeidžia nepadengtų betoninių grindų ar plieninių ratų arkų. RM 801 tinka naudoti transporto priemonių plovimo sistemose, savitarnos plovyklose ir su purškimo įrenginiais, yra 90 proc. biologiškai skaidus - jo sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos atitinka EEB 648/2004. Šis valiklis, kurio plovimo našumas siekia apie 400 ratlankių iš litro, yra labai ekonomiškas ir efektyvus.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13
|Svoris (kg)
|21,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 237 x 430
Pritaikymo sritys
- Ratlankių valymui