VehiclePro Skysta oda RM 833, 20l

Speciali džiūvimą palengvinanti priemonė plovimo įrenginiams be pūtimo įrangos. Leidžia vandeniui nubėgti nuo didesnių paviršių ir džiūsta nepalikdama žymių bei dryžių. Taip pat tinka aukšto slėgio plovimo priemonėms.

VehiclePro Skysta oda RM 833 yra puiki džiovinimo priemonė, skirta komercinių transporto priemonių plovimo sistemoms be džiovinimo oru. Jo speciali formulė sudaro uždarą vandens plėvelę, kuri nuteka nuo vertikalių paviršių nesudarydama lašelių ir išdžiūsta be dryžių ar dėmių - idealiai tinka valyti transporto priemones su dideliais matomais paviršiais, pavyzdžiui, autobusus. Be to, "VehiclePro Skysta oda RM 833" dėl savo veikliosios medžiagos pagrindo taip pat pasižymi valomosiomis savybėmis, todėl gali būti naudojamas kaip šampūnas sistemose su šepečiu, kuriose yra tik vienas dozavimo įtaisas. Žinoma, sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai suyrančios pagal EEB 648/2004.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 12
Svoris (kg) 20,5
Svoris (su pakuote) (kg) 21,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 260 x 240 x 390
VehiclePro Skysta oda RM 833, 20l
VehiclePro Skysta oda RM 833, 20l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Krovininių transporto priemonių valymui
  • Geležinkelio transporto priemonėms
Priedai