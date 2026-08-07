VehiclePro valiklis aukštu slėgiu RM 806 be NTA, 20l
Šis valiklis koncentratas yra skirtas plauti aukštu slėgiu. Plačiai pritaikomas šalinant sunkiausiai pašalinamus alyvos, riebalų, vabzdžių ir medžių sakų likučius. Be NTA.
Gali būti universaliai naudojamas automobiliams, komercinėms transporto priemonėms, dviračiams ir varikliams plauti, galingas "VehiclePro valiklis auštu slėgiu RM 806", skirtas naudoti savitarnos plovyklose. Be NTA, itin veiksminga aukšto slėgio plovimo priemonė ištirpina net labiausiai įsisenėjusius alyvos, riebalų, purvo, vabzdžių ir medžių sakų paliktus likučius. Jis greitai atskiria alyvą ir vandenį alyvos separatoriuje, o sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos, kurios yra biologiškai suyrančios pagal EEB 648/2004, padeda užtikrinti aplinkai nekenksmingą transporto priemonių plovimą. Be to, Kärcher VehiclePro asortimento koncentratas stebina didele išeiga - iki 60 automobilių plovimų iš vieno litro.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13
|Svoris (su pakuote) (kg)
|23,4
Produktas
- Itin efektyvi valymo aukštu slėgiu priemonė, skirta transporto priemonių plovimui
- Pašalina net ir įsisenėjusią alyvą, riebalus, dervą, purvą bei vabzdžių likučius
- Veikia greitai ir efektyviai
- Itin efektyvi piemonė
- Padeda greitai ir efektyviai atskirti tepalus/vandenį alyvos separatoriuje.
- Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
- P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
- P405 Laikyti užrakintą.
- P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Automobilių / variklių valymui
- Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.