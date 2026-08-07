VehiclePro valiklis aukštu slėgiu RM 806 be NTA, 200l
Šis valiklis koncentratas yra skirtas plauti aukštu slėgiu. Plačiai pritaikomas šalinant sunkiausiai pašalinamus alyvos, riebalų, vabzdžių ir medžių sakų likučius. Be NTA.
Gali būti universaliai naudojamas automobiliams, komercinėms transporto priemonėms, dviračiams ir varikliams plauti, galingas "VehiclePro valiklis auštu slėgiu RM 806", skirtas naudoti savitarnos plovyklose. Be NTA, itin veiksminga aukšto slėgio plovimo priemonė ištirpina net labiausiai įsisenėjusius alyvos, riebalų, purvo, vabzdžių ir medžių sakų paliktus likučius. Jis greitai atskiria alyvą ir vandenį alyvos separatoriuje, o sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos, kurios yra biologiškai suyrančios pagal EEB 648/2004, padeda užtikrinti aplinkai nekenksmingą transporto priemonių plovimą. Be to, Kärcher VehiclePro asortimento koncentratas stebina didele išeiga - iki 60 automobilių plovimų iš vieno litro.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|200
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13
|Svoris (su pakuote) (kg)
|235,8
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Transportas ir transportavimo įranga
- Automobilių / variklių valymui
- Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.