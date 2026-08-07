VehiclePro Ypatingai blizgus vaškas RM 824 Classic, 20l
Džiovinimas, apsauga ir priežiūra vienu metu. Šis skystas ypatingai blizgus vaškas greitai suskaido vandens plėvelę ir užtikrina geras džiūvimo savybes, ypač jei naudojamas kietas vanduo.
Mūsų skystas "VehiclePro Ypatingai blizgus vaškas RM 824 Classic" yra veiksminga džiovinimo priemonė, kuri idealiai tinka naudoti transporto priemonių automatinėse plovimo sistemose ir su aukšto slėgio įrenginiais. Priežiūros priemonė ypač veiksminga naudojant vidutinio kietumo arba kietą vandenį; dėl jos vandens plėvelė greitai suyra dideliame plote ir taip užtikrinamas labai geras džiovinimo rezultatas. Vaškas padidina dažų blizgesį, be to, jis atitinka VDA reikalavimus, jame nėra mineralinių alyvų ir mineralinių angliavandenilių. Be to, sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai skaidžios pagal EEB 648/2004. Didelė išeiga, siekianti iki 83 automobilių iš litro, leidžia labai ekonomiškai naudoti šią priemonę.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|4
|Svoris (kg)
|19,8
|Svoris (su pakuote) (kg)
|21,6
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 240 x 440
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Automobiliams
- Krovininių transporto priemonių valymui