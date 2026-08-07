Visapusiškos priežiūros priemonė CP 950, 20l

Ši visapusiškos priežiūros priemonė palaiko džiūvimą, tinka bet kokio kietumo vandeniui, leidžia nušluostyti vandenį dideliame plote ir išdžiūti iki blizgaus rezultato be dryžių ar dėmių.

Mūsų "Visapusiškos priežiūros priemonė CP 950" labai veiksmingai skatina džiūvimą iki blizgesio, skirta naudoti savitarnos plovimo sistemose, kurios išeiga - iki 1250 lengvųjų automobilių iš vieno litro. Šią džiovinimo priemonę taip pat galima naudoti su aukšto slėgio įtrenginiais ir, nepriklausomai nuo vandens kietumo ir kokybės, ji tvariai ir veiksmingai padeda išlaikyti lengvųjų automobilių, komercinių transporto priemonių ir dviračių dažų blizgesį. Kartu su osmoso vandeniu ji užtikrina džiovinimą be dėmių ir atitinka VDA reikalavimus. Sudėtyje esančios paviršinio aktyvumo medžiagos yra biologiškai suyrančios pagal EBPO.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 4
Svoris (kg) 20
Svoris (su pakuote) (kg) 22,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 250 x 230 x 410
Visapusiškos priežiūros priemonė CP 950, 20l
Visapusiškos priežiūros priemonė CP 950, 20l
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.
Priedai