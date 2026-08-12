PartsPro Dalių valomoji priemonė RM 39, 20l

Medžiagą apsaugantis valymo ir nuriebalinimo produktas efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir suodžių nuosėdas nuo metalo komponentų ir taip pat suteikia laikiną apsaugą nuo korozijos.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 10,5
Svoris (kg) 22
Svoris (su pakuote) (kg) 23,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 260 x 237 x 430
Produktas
  • Veiksminga riebalų šalinimo priemonė, skirta detalių plovimui aukšto slėgio įrenginiais bei detalių plovimo įrenginiais
  • Ištirpina alyvos, riebalų ir rūdžių dėmes
  • Apsaugo metalines dalis nuo korozijos laikino sandėliavimo metu
  • Švelnus paviršiams
  • Negausiai putoja
  • Koncentrato pH - maždaug 10
  • Gelsvas skystis, pasižymintis specifiniu kvapu
  • Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
  • Be nitritų ir halogenintų angliavandenilių
PartsPro Dalių valomoji priemonė RM 39, 20l
PartsPro Dalių valomoji priemonė RM 39, 20l
PartsPro Dalių valomoji priemonė RM 39, 20l
PartsPro Dalių valomoji priemonė RM 39, 20l
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Dalių valymui
  • Paviršių nuriebalinimui
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