PartsPro Dalių valomoji priemonė RM 39, 200l

Medžiagą apsaugantis valymo ir nuriebalinimo produktas efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir suodžių nuosėdas nuo metalo komponentų ir taip pat suteikia laikiną apsaugą nuo korozijos.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 10,5
Svoris (su pakuote) (kg) 232,6
PartsPro Dalių valomoji priemonė RM 39, 200l
PartsPro Dalių valomoji priemonė RM 39, 200l
PartsPro Dalių valomoji priemonė RM 39, 200l
PartsPro Dalių valomoji priemonė RM 39, 200l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Dalių valymui
  • Paviršių nuriebalinimui
Priedai