PartsPro Valiklis Extra, Miltelių RM 63, 20kg

Pašalina net sunkiausiai įveikiamas dėmes - tepalų, riebalų, valcavimo alyvos, suodžių ir pan. Skirta valyti dalis, kurios atsparios šarminiams valikliams, pavyzdžiui, varikliai, pavarų dėžes, smulki techninė įranga, liejiniai ir pan.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (kg) 20
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 13,2
Svoris (kg) 20
Svoris (su pakuote) (kg) 20,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 750 x 450 x 120
Produktas
  • Itin veiksmingas valiklis, skirtas šalinti purvą ir riebalus nuo detalių
  • Ištirpina alyvos, riebalų ir rūdžių dėmes
  • Miltelių pavidalu
  • Negausiai putoja
  • Veikia greitai ir efektyviai
  • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
  • Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
  • Be nitritų
  • Be tirpiklių
PartsPro Valiklis Extra, Miltelių RM 63, 20kg
PartsPro Valiklis Extra, Miltelių RM 63, 20kg
PartsPro Valiklis Extra, Miltelių RM 63, 20kg
PartsPro Valiklis Extra, Miltelių RM 63, 20kg
PartsPro Valiklis Extra, Miltelių RM 63, 20kg
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • Pavojinga
  • H290 Gali ėsdinti metalus.
  • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
  • H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.
  • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu [arba čiurkšle].
  • P405 Laikyti užrakintą.
  • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
  • Dalių valymui