PressurePro Fosfatavimo RM 48, 20l
Nuriebalinimas ir fosforinimas vieno darbo ciklo metu. Suteikia laikiną apsaugą nuo korozijos ir puikų pagrindą dažams. Padengta priemonė suteikia pilkai melsvą geležies fosfatų dangą.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|2
|Svoris (kg)
|23,7
|Svoris (su pakuote) (kg)
|24,4
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|260 x 237 x 430
Produktas
- Veiksminga riebalų šalinimo ir fosfatinimo priemonė
- Apdirbtas paviršius pasidengia gelsvai melsvu geležies fosfatų sluoksniu
- Patikimai apsaugo nuo korozijos keletą dienų
- Suteikia puikų pagrindą dažams
- Nereikalauja ypatingos priežiūros sandėliuojant
- Koncentrato pH - maždaug 2
- Skaidrus, bespalvis skystis
- Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Be lakiųjų organinių junginių (VOC)
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- H290 Gali ėsdinti metalus.
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- P234 Laikyti tik originalioje pakuotėje.
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
- Riebalų šalinimui ir nufosfatinimui
- Paviršių nuriebalinimui