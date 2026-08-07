Specialūs aktyvūs milteliai, RM 80 Super 1, 20kg

Didelės koncentracijos, pilami ir vandenyje tirpstantys milteliai pasižymintys gaiviu aromatu. Tirpina tepalus/riebalus ir eismo metu susiformavusias dėmes. Efektyvūs esant bet kokiai temperatūrai ir nekenkia paviršiui.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (kg) 20
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 10,9
Svoris (kg) 20
Svoris (su pakuote) (kg) 20,4
Matmenys (I x P x A) (mm) 750 x 450 x 120
Produktas
  • Didelės koncentracijos valomieji milteliai, skirti transporto priemonių plovimui aukštu slėgiu
  • Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
  • Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
  • Itin efektyvi piemonė
  • Švelnus paviršiams
  • Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
Specialūs aktyvūs milteliai, RM 80 Super 1, 20kg
Specialūs aktyvūs milteliai, RM 80 Super 1, 20kg
Specialūs aktyvūs milteliai, RM 80 Super 1, 20kg
Specialūs aktyvūs milteliai, RM 80 Super 1, 20kg
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Transportas ir transportavimo įranga
  • Automobiliams
  • Krovininių transporto priemonių valymui
  • Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.