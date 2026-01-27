FloorPro Padangų ir trinties žymių valiklis RM 776, 20l
Itin veiksminga speciali valymo priemonė, skirta pašalinti gumos likučius ir pramoninių krautuvų ratų žymes. Taip pat tinka pašalinami net lipnios juostos likučius ir stiprius tepalų bei suodžių užteršimus.
Šarminis "FloorPro" padangų ir trinties žymių valiklis RM 776, specialiai sukurtas pramoninėms, cementinėms grindims bei paviršiams, padengtiems epoksidine derva, taškiniam ir giluminiam valymui. Separatoriams draugiškas specialus valiklis naudojamas dviejų etapų metodu - užpurkšti purkštuvu, leisti sureaguoti bei surinkti nešvarumus naudojant grindų valymo įrenginį. Itin veiksmingas valiklis visiškai pašalina gumos dilimo žymes ir šakinių krautuvų ratų žymes, taip pat lipnios juostos likučius bei alyvos ar suodžių užterštumus. Metalo ir dažų apdirbimo įmonėms, naudojančioms "FloorPro" padangų ir dilimo žymių šalinimo priemonę RM 776, taip pat naudinga jos sudėtis, kurioje nėra silikonų.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13
|Svoris (kg)
|21,3
|Svoris (su pakuote) (kg)
|22,3
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|280 x 240 x 430
Pritaikymo sritys
- Grindų valymas