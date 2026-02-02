FloorPro keraminių plytelių ploviklis RM 753, 10l

Specialus akmens masės plytelių valiklis, kurio sudėtyje nėra paviršinio aktyvumo medžiagų, patikimai pašalina alyvą ir mineralinius teršalus, nesumažindamas plytelių neslidumo savybių.

Nesvarbu, ar atliekate kasdienį, ar giluminį valymą – FloorPro keraminių plytelių ploviklis RM 753 visada taps optimaliu pasirinkimu valant neglazūruotas akmens masės plyteles atvirų porų paviršiumi. Jo sudėtyje nėra paviršinio aktyvumo medžiagų ir fermentų ir jis ne tik lengvai pašalina riebalus, tepalus ir mineralinius nešvarumus, bet ir veiksmingai apsaugo nuo greito nešvarumų susidarymo bei skleidžia malonų, gaivų aromatą. Švelniai šarminį ir mažai putojantį ploviklį galima naudoti tiek rankiniu būdu, tiek su grindų valymo įrenginiais. „Kärcher“ rekomenduoja vieno etapo valymo metodą valant kasdien ir dviejų etapų valymo metodą, kai vykdomas giluminis valymas. Pastatų valymo sektoriaus specialistai taip pat itin vertina šio netoksiško valiklio naudotojų saugumą užtikrinančias savybes. Jei reikia, „FloorPro“ RM 753 taip pat galima naudoti naftos produktų atskirtuvams.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 10,5
Svoris (kg) 11,3
Svoris (su pakuote) (kg) 12,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 230 x 188 x 307
Produktas
  • Itin veiksmingas valiklis, skirtas stipriai užterštoms akmens keramikos plytelėms valyti
  • Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
  • Geros drėkinimo savybės
  • Negausiai putoja
  • Itin efektyvi piemonė
  • Malonus, gaivus aromatas
  • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
  • Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
  • Be tensidų ir fermentų
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Grindų valymas
Priedai