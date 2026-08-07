FloorPro neslidi valomoji priemonė Extra RM 780, 10l

Polimerų pagrindu sukurta valymo ir priežiūros priemonė, nesukurianti papildomo sluoksnio, skirta valyti visiems vandeniui atspariems kietiems ir elastingiems grindų paviršiams bei dangoms. Slydimą mažinančios savybės pagal DIN V 18032-2:2001-04.

„FloorPro“ valomoji priemonė „Extra RM 780“ idealiai tinka kasdieniam grindų valymui po apdorojimo mūsų „RM 784 Care Dispersion“ ir „RM 782 Protect Dispersion“ priemonėmis. Vandenyje tirpių polimerų pagrindu pagamintas ploviklis ir priežiūros priemonė nesudaro papildomo sluoksnio ant paviršiaus, patikimai pašalina riebalus, alyvas ir mineralinius nešvarumus, taip pat tinka mažiau atsparioms grindų dangoms, pavyzdžiui, pagamintoms iš elastomero (gumos) arba PVC. Taip pat valiklį galima naudoti ant elektros krūvį išsklaidančios ESD grindų dangos, o dėl savo slydimo mažinančių savybių, kurias patvirtino ekspertai pagal DIN V 18032-2:2001-04 standartą, jis ypač tinka sporto ir įvairios paskirties salių grindims. Mažai putojanti „FloorPro“ neslidi valomoji priemonė „Extra RM 780“ tinka naudoti tiek su grindų valymo įrenginiais, tiek klasikiniam rankiniam valymui. Pastatų valymo sektoriaus specialistai taip pat itin vertina šio netoksiško valiklio naudotojų saugumą užtikrinančias savybes.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 9
Svoris (kg) 10
Svoris (su pakuote) (kg) 11
Matmenys (I x P x A) (mm) 230 x 188 x 307
FloorPro neslidi valomoji priemonė Extra RM 780, 10l
FloorPro neslidi valomoji priemonė Extra RM 780, 10l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Grindų valymas
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