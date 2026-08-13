FloorPro neslidi valomoji priemonė Extra RM 780, 20l
Polimerų pagrindu sukurta valymo ir priežiūros priemonė, nesukurianti papildomo sluoksnio, skirta valyti visiems vandeniui atspariems kietiems ir elastingiems grindų paviršiams bei dangoms. Slydimą mažinančios savybės pagal DIN V 18032-2:2001-04.
„FloorPro“ valomoji priemonė „Extra RM 780“ idealiai tinka kasdieniam grindų valymui po apdorojimo mūsų „RM 784 Care Dispersion“ ir „RM 782 Protect Dispersion“ priemonėmis. Vandenyje tirpių polimerų pagrindu pagamintas ploviklis ir priežiūros priemonė nesudaro papildomo sluoksnio ant paviršiaus, patikimai pašalina riebalus, alyvas ir mineralinius nešvarumus, taip pat tinka mažiau atsparioms grindų dangoms, pavyzdžiui, pagamintoms iš elastomero (gumos) arba PVC. Taip pat valiklį galima naudoti ant elektros krūvį išsklaidančios ESD grindų dangos, o dėl savo slydimo mažinančių savybių, kurias patvirtino ekspertai pagal DIN V 18032-2:2001-04 standartą, jis ypač tinka sporto ir įvairios paskirties salių grindims. Mažai putojanti „FloorPro“ neslidi valomoji priemonė „Extra RM 780“ tinka naudoti tiek su grindų valymo įrenginiais, tiek klasikiniam rankiniam valymui. Pastatų valymo sektoriaus specialistai taip pat itin vertina šio netoksiško valiklio naudotojų saugumą užtikrinančias savybes.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|9
|Svoris (kg)
|20
|Svoris (su pakuote) (kg)
|21,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|270 x 240 x 430
Suderinami įrenginiai
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 300 R I LPG
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 90Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 90Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp DOSE (disc)
- B 95 RS
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 W Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic BP Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +D75
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +R75
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+D100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Pritaikymo sritys
- Grindų valymas