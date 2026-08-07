FloorPro universalus ploviklis RM 756, 1l
Didelės koncentracijos kasdienis grindų ir paviršių ploviklis. Išsiskiria puikiomis drėkinimo savybėmis ir užtikrina maksimalų valymo efektyvumą ir intensyviai gaivų aromatą.
Dėl gerų Kärcher FloorPro universalaus ploviklio RM 756 drėkinimo savybių jis tinka kruopščiam ir švelniam visų vandeniui atsparių, kietų ir elastingų (ESD) grindų ir paviršių valymui tiek naudojant įrenginius, tiek rankiniu būdu. Dėl specialaus paviršinio aktyvumo medžiagų derinio šis universalus ploviklis ypač tinka hidrofobiniams paviršiams, pvz., PUR dengtoms grindims. Jis ne tik užtikrina ypač gerus valymo rezultatus, veiksmingai tirpdydamas riebalus, alyvas ir mineralinius nešvarumus, bet ir tolygų bei greitą džiūvimą nepaliekant dryžių. „FloorPro“ universalus ploviklis RM 756 yra mažai putojantis, todėl efektyviai išnaudosite visą grindų valymo įrenginių talpyklų tūrį, o po valymo skleidžia ilgalaikį malonų kvapą. Pastatų valymo sektoriaus specialistai taip pat itin vertina šio netoksiško didelės koncentracijos valiklio naudotojų saugumą užtikrinančias savybes.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|1
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|12
|pH
|9
|Svoris (su pakuote) (kg)
|1,1
Produktas
- Kasdienis valiklis visoms drėgmei atsparioms kietoms ir elastinėms grindų dangoms ir paviršiams
- Labai ekonomiškas. Valymui naudojamas nuo 0,25% iki 1% tirpalas
- Geros drėkinimo savybės užtikrina didelį darbo našumą
- Gretai džiūnantis
- Valo nepalikdamas žymių
- Negausiai putoja
- Draugiškas medžiagoms ir aplinkai
- Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
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Suderinami įrenginiai
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 180 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R
- B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 300 R I LPG
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 90Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 90Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 80 W Bp DOSE (disc)
- B 95 RS
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 76 Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 50/55 W Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic BP Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 90Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 180Ah Li+FC
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Go!further
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +D75
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +R75
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+D100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Pritaikymo sritys
- Grindų ir paviršių valymui