FloorPro universalus ploviklis RM 756, 1l

Didelės koncentracijos kasdienis grindų ir paviršių ploviklis. Išsiskiria puikiomis drėkinimo savybėmis ir užtikrina maksimalų valymo efektyvumą ir intensyviai gaivų aromatą.

Dėl gerų Kärcher FloorPro universalaus ploviklio RM 756 drėkinimo savybių jis tinka kruopščiam ir švelniam visų vandeniui atsparių, kietų ir elastingų (ESD) grindų ir paviršių valymui tiek naudojant įrenginius, tiek rankiniu būdu. Dėl specialaus paviršinio aktyvumo medžiagų derinio šis universalus ploviklis ypač tinka hidrofobiniams paviršiams, pvz., PUR dengtoms grindims. Jis ne tik užtikrina ypač gerus valymo rezultatus, veiksmingai tirpdydamas riebalus, alyvas ir mineralinius nešvarumus, bet ir tolygų bei greitą džiūvimą nepaliekant dryžių. „FloorPro“ universalus ploviklis RM 756 yra mažai putojantis, todėl efektyviai išnaudosite visą grindų valymo įrenginių talpyklų tūrį, o po valymo skleidžia ilgalaikį malonų kvapą. Pastatų valymo sektoriaus specialistai taip pat itin vertina šio netoksiško didelės koncentracijos valiklio naudotojų saugumą užtikrinančias savybes.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 1
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 12
pH 9
Svoris (su pakuote) (kg) 1,1
Produktas
  • Kasdienis valiklis visoms drėgmei atsparioms kietoms ir elastinėms grindų dangoms ir paviršiams
  • Labai ekonomiškas. Valymui naudojamas nuo 0,25% iki 1% tirpalas
  • Geros drėkinimo savybės užtikrina didelį darbo našumą
  • Gretai džiūnantis
  • Valo nepalikdamas žymių
  • Negausiai putoja
  • Draugiškas medžiagoms ir aplinkai
  • Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
FloorPro universalus ploviklis RM 756, 1l
FloorPro universalus ploviklis RM 756, 1l
FloorPro universalus ploviklis RM 756, 1l
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Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Grindų ir paviršių valymui
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