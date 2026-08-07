FloorPro valiklis CA 50 C eco!perform, 1l

FloorPro Cleaner CA 50 C: Grindų valiklis rankiniam naudojimui ant visų kietų ir elastingų grindų dangų. Tinka ir blizgantiems paviršiams bei baldams. Su ES ekoženklu.

Dėl ypač ekologiškos ir vartotojui draugiškos sudėties, itin koncentruotas ir netoksiškas Kärcher „FloorPro grindų valiklis CA 50 C eco!perform“ pasižymi švelniu, tačiau efektyviu valymo poveikiu, dideliu efektyvumu ir plačiu pritaikymo spektru. Maloniai citrusinių vaisių kvaipantis grindų valiklis paprastai tinka visiems vandeniui ir alkoholiui atspariems paviršiams. Jis patikimai pašalina pėdsakus, dulkes, išmetamųjų teršalų sukeltus nešvarumus ir lengvas riebalų nuosėdas. Itin mažai putojantis valiklis skirtas tiek rankiniam, tiek mašininiam valymui su grindų šveitikliu. Ekologiškas „FloorPro grindų valiklis CA 50 C eco!perform“ sertifikuotas pagal griežtus ES ekoženklo reikalavimus ir apdovanotas Austrijos ekologiniu ženklu.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 1
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 12
pH 8
Svoris (kg) 1
Svoris (su pakuote) (kg) 1,1
Matmenys (I x P x A) (mm) 366 x 232 x 298
Produktas
  • Universalus koncentruotas grindų valiklis
  • Pašalina batų žymes, dulkes ir purvą, susikaupusį dėl išmetamųjų medžiagų
  • Itin veiksmingai valo visus vandeniui bei alkoholiui atsparius kietus ir elastingus paviršius
  • Nepalieka jokių žymių net ir ant blizgių paviršių
  • Taip pat tinka valyti baldus ir panašius paviršius
  • Suteikia ilgalaikę apsaugą nuo purvo
  • Malonaus ir gaivaus citrusinio aromato
  • Turi Europos ekologinį ženklą (ES ekologinis ženklas)
FloorPro valiklis CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro valiklis CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro valiklis CA 50 C eco!perform, 1l
FloorPro valiklis CA 50 C eco!perform, 1l
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Grindų ir paviršių valymui
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