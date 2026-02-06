FloorPro valomoji priemonė RM 746, 10l
Neutralus muilo valiklis, kurio sudėtyje nėra tirpiklių. Padengia paviršių slydimą mažinančia ir purvui atsparia apsaugine plėvele, kurią labai lengva nupoliruoti iki švytėjimo.
„Kärcher“ valomoji priemonė „FloorPro“ RM 746 tinka visoms vandeniui atsparioms kietoms ir elastingoms grindų dangoms ir stebina savo švelnia ir rūpestingą priežiūrą užtikrinančia muilo pagrindu pagaminta formule. Šis neutralus kasdienis valiklis gali būti naudojamas tiek rankiniu būdu, tiek su įrenginiu ir yra ypač mažai putojantis, tad tikrai efektyviai išnaudosite visą grindų valymo įrenginių talpyklų tūrį. Kadangi jame nenaudojami tirpikliai, jis taip pat tinka lengvai pažeidžiamos gumos ir PVC grindims valyti ir prižiūrėti. Valiklis efektyviai pašalins riebalus, tepalus ir mineralinius nešvarumus bei sudarys neslidžią ir purvui atsparią plėvelę bei nustebins gaiviu, maloniu aromatu. Jei reikia, susidariusią plėvelę galima lengvai nupoliruoti iki švytėjimo naudojant vieno disko įrenginį.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|9,2
|Svoris (kg)
|10,1
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,7
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|230 x 188 x 307
Produktas
- Visų rūšių, vandeniui atsparių kietų ir elastingų grindų dangų ploviklis, skirtas kasdieniam naudojimui
- Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Veiksmingas muilo valiklis
- Suteikia dėvėjimuisi ir purvui atsparią apsauginę plėvelę
- Pasižymi slydimą mažinančiomis savybėmis
- Panaudojus priemonę, grindis itin lengva poliruoti. Išgaunamas ypač blizgaus paviršiaus efektas.
- Negausiai putoja
- Švelnus paviršiams
- Malonus, gaivus aromatas
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Be tirpiklių
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- EUH 210 Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
Pritaikymo sritys
- Grindų valymas