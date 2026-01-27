FloorPro giluminis ploviklis RM 69 eco!efficiency, 10l
Intensyvus valiklis, optimizuotas naudoti su mūsų grindų valymo įrenginiais ekologinio efektyvumo („eco!efficiency“) režimu. Be pastangų pašalina tepalų ir riebalų dėmes logistikos įmonių ir gamybinėje aplinkoje.
Ypač galinga valymo priemonė, pasižyminti geromis atskyrimo savybėmis ir mažai putojanti – intensyvios sudėties šarminis „FloorPro giluminis ploviklis RM 69 eco!efficiency“ yra specialiai sukurtas naudoti su „Kärcher“ valymo įrenginiais ekologinio efektyvumo („eco!efficiency“) režimu. Jis patikimai pašalina riebalų ir tepalų dėmes nuo pramoninių patalpų grindų ir kitų paviršių pramoninėje aplinkoje, pvz., elektros krūvį išsklaidančių ESD grindų, grindų lyginimo dangos ir epoksidine derva dengtų paviršių. Šis efektyvus riebalų valiklis taip pat labai veiksmingas valant rankiniu būdu ir pasižymi geromis atskyrimo savybėmis, jo sudėtyje nėra silikonų, todėl jis idealiai tinka naudoti metalo apdirbimo ir dažymo įmonėse.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|10
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|12,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|10,9
Suderinami įrenginiai
- B 110 R Bp Pack 160 Ah Li+Dose+SSD+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+R75+DOSE+SSD
- B 110 R Bp Pack 285Ah AGM+R75+DOSE
- B 110 R Bp Pack Classic +R75
- B 150 R
- B 200 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
- B 300 R I LPG
- B 50 W Anniversary Edition
- B 50 W Bp 115Ah+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 115Ah+D60
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55
- B 50 W Bp Pack 115Ah+R55+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Dose+Rinse+AF
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D51+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+D60+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+D51+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+FC+R55+DOSE+Rinse+Autofill
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55
- B 50 W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+D60+FC+FL+Do+Ri+AF
- B 50W Bp Pack 80Ah Li+R55+Rinse+Autofill
- B 80 W Bp DOSE (disc)
- B 95 RS
- BD 35/15 C Classic Pack
- BD 38/12 C Bp Pack Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 43/35 C Classic Ep
- BD 50/40 RS Bp Pack
- BD 50/50 C Bp Pack Li-Ion
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
- BD 50/50 C Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 50/55 W Bp Pack 105Ah
- BD 50/55 W Classic BP Pack 80Ah
- BD 50/60 C Classic Ep
- BD 50/70 R Classic Anniversary Edition
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 115Ah AGM
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li
- BD 50/70 R Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 70/75 W Classic Bp
- BD 70/75 W Classic Bp Pack
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
- BD 70/75 W Classic Bp Pack 80Ah Li+FC
- BD 80/100 W Bp Pack Classic
- BD 80/100 W Classic Bp Pack
- BD 80/100 W Classic Bp Pack 160Ah Li+FC
- BR 30/4 C Anniversary Edition
- BR 30/4 C Ep
- BR 30/4 C Ep Adv
- BR 35/12 C Bp Pack Li
- BR 35/12 C Bp Pack Promo
- BR 40/10 C Anniversary Edition
- BR 40/10 C Ep Adv
- BR 45/22 C Bp Pack Li
- BR 55/40 RS Bp Pack
- BR 75/75 W Classic Bp Pack 170Ah *EU
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +D75
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Classic +R75
- Grindų plovimo įrenginys B 110 R Bp Pack Classic +D75
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+D100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Dose+SB+R120
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+D100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R100
- Grindų valymo įrenginys su sėdima operatoriaus vieta B 260 RI Bp Pack Dose+SB+R120
Pritaikymo sritys
- Grindų valymas