FloorPro giluminis ploviklis RM 69 eco!efficiency, 10l

Intensyvus valiklis, optimizuotas naudoti su mūsų grindų valymo įrenginiais ekologinio efektyvumo („eco!efficiency“) režimu. Be pastangų pašalina tepalų ir riebalų dėmes logistikos įmonių ir gamybinėje aplinkoje.

Ypač galinga valymo priemonė, pasižyminti geromis atskyrimo savybėmis ir mažai putojanti – intensyvios sudėties šarminis „FloorPro giluminis ploviklis RM 69 eco!efficiency“ yra specialiai sukurtas naudoti su „Kärcher“ valymo įrenginiais ekologinio efektyvumo („eco!efficiency“) režimu. Jis patikimai pašalina riebalų ir tepalų dėmes nuo pramoninių patalpų grindų ir kitų paviršių pramoninėje aplinkoje, pvz., elektros krūvį išsklaidančių ESD grindų, grindų lyginimo dangos ir epoksidine derva dengtų paviršių. Šis efektyvus riebalų valiklis taip pat labai veiksmingas valant rankiniu būdu ir pasižymi geromis atskyrimo savybėmis, jo sudėtyje nėra silikonų, todėl jis idealiai tinka naudoti metalo apdirbimo ir dažymo įmonėse.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 12,2
Svoris (su pakuote) (kg) 10,9
