FloorPro intensyvi šarminė valymo priemonė RM 752, 200l
Labai šarminis pramoninis giluminis valiklis, tinkantis ir apsauginių dangų paviršių šalinimui. Pašalina įsisenėjusias alyvos, riebalų dėmes bei mineralinius nešvarumus.
FloorPro intensyvi šarminė valymo priemonė RM 752 sukurta tiek apsauginiems dangų sluoksniams šalinti, tiek stipriam giluminiam įvairių paviršių ir grindų dangų valymui pramoninėje aplinkoje. Priklausomai nuo poreikių, ši priemonė, skirta mechaniniam naudojimui su vieno disko šveitimo įrenginias arba grindų valymo mašinomis, gali būti naudojama 1 žingsnio valymo metodu arba 2 žingsnių metodu apsauginimas sluoksniui šalinti. Ji patikimai pašalina vaško ir polimerines dangas ir net labiausiai įsisenėjusias alyvos, tepalų ir mineralines apnašas, pavyzdžiui, esančias logistikos ir gamybos aplinkoje. FloorPro intensyvus šarminis valiklis RM 752 ypač tinka pramoninėms ir ESD grindims, cementinėms grindims, epoksidinių dervų paviršiams ir kitoms šarmams atsparioms grindims. Be to, ploviklis mažai putoja, todėl optimaliai išnaudojamas grindų valymo mašinų nešvaraus vandens talpos tūris. Dėl formulės be silikono jį taip pat galima naudoti metalo ir dažų apdirbimo įmonėse.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|200
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|13,2
|Svoris (su pakuote) (kg)
|230
Pritaikymo sritys
- Grindų valymas