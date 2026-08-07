FloorPro neutralus eskalatorių ploviklis RM 758, 20l
Veiksmingas kietų grindų valiklis, skirtas eskalatoriams ir slenkantiems takams valyti, puikiai šalinantis riebalus, tepalus ir mineralinius nešvarumus. Taip pat apsaugo mašinas ir eskalatorių medžiagas nuo korozijos.
FloorPro neutralus eskalatorių ploviklis RM 758 intensyviai valo ir veiksmingai apsaugo nuo korozijos dėl integruotos „Kärcher“ antikorozinės apsaugos. Puikiai tinka tokių gamintojų kaip „KONE“, „Otis“, „Fujitel“, „Schindler“, „Mitsubishi“, „CNIM“, „DONG“, „YANG“, „HITACHI“ ir „TOSHIBA“ eskalatoriams ir slenkantiems takams prižiūrėti. Specialiai sukurtas naudoti su mūsų BR 47/35 Esc eskalatorių valymo įrenginiu, šis mažai putojantis intensyvus valiklis taip pat idealiai tinka giluminiam kietų paviršių valymui grindų valymo įrenginiu naudojant vieno etapo metodą. Jo neutrali formulė ypač švelni medžiagoms, tačiau negailestinga nešvarumams – patikimai pašalina riebalus, tepalus ir mineralinius teršalus. FloorPro neutralų eskalatorių ploviklį RM 758 taip pat galima naudoti naftos produktų atskirtuvams.
Specifikacijos
Techniniai duomenys
|Pakuotės dydis (l)
|20
|Pakuotės vienetas (Piece(s))
|1
|pH
|7
|Svoris (kg)
|20
|Svoris (su pakuote) (kg)
|21,8
|Matmenys (I x P x A) (mm)
|280 x 250 x 430
Produktas
- Specialus valiklis visiems eskalatoriams ir judantiems takams
- Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
- Priemonė pasižymi neutralia sudėtimi, tad paviršius valo itin švelniai
- Sudėtyje yra apsaugos nuo korozijos priedas, skirtas apsaugoti įrenginį ir eskalatorių / keliautoją
- Idealiai tinka naudoti su „Kärcher“ eskalatorių valikliu
- Negausiai putoja
- Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
- Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
- Nėra fosfatų
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
- Pavojinga
- H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
- P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
- P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
- P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
- P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Pritaikymo sritys
- Eskalatoriai / judantys takai