FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751, 10l

Rūgštinis giluminis valiklis, skirtas naudoti su įrenginiais ir rankiniu būdu, sanitarinių patalpų ir pastatų valymui. Efektyviai panaikina kalkių nuosėdas, rūdis, pieno nuosėdas, nuo šlapimo susidarančias apnašas ir cemento plėvelę.

Kärcher FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751 yra galingas ir ypač mažai putojantis, todėl idealiai tinka naudoti su grindų valymo įrenginiais. Pagamintas sulfamino rūgšties pagrindu, šis mechaninio ir rankinio giluminio valymo ploviklis veiksmingai pašalina kalkių nuosėdas, rūdis, pieno nuosėdas, nuo šlapimo susidarančias apnašas ir cemento plėvelę nuo visų rūgštims atsparių paviršių, tokių kaip keraminės plytelės, sanitarinių patalpų paviršiai ir metalas. Dėl to FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751 yra idealus sprendimas baseinams ir giluminiam valymui po statybos projektų. Dėl integruotos apsaugos nuo korozijos ir gerų atskyrimo savybių šis giluminis valiklis taip pat idealiai tinka naudoti pramoninėje aplinkoje.

Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Pakuotės vienetas (Piece(s)) 1
pH 0,7
Svoris (kg) 10,9
Svoris (su pakuote) (kg) 11,3
Matmenys (I x P x A) (mm) 230 x 188 x 307
FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751, 10l
FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751, 10l
FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751, 10l
FloorPro rūgštinis giluminis ploviklis RM 751, 10l
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
  • Valymui po statybos darbų
  • Grindų valymas
Priedai